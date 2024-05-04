哈馬斯：正積極研究停火協議

哈馬斯在聲明指出，政治局領導人哈尼亞與埃及情報總局局長卡邁勒通電話，對埃及為促成停火發揮的作用表示讚賞，並表示將盡快派出代表團前往埃及，就停火協議展開進一步磋商。報道引述埃及情報部門消息指出，停火談判取得進展，哈馬斯在釋放人質的問題上表現出更大的靈活性，埃及正在爭分奪秒促進達成停火協議。

惟以色列總理內塔尼亞胡重申，無論如何也會對加薩地帶南部城市拉法發動地面進攻。他在士兵紀念儀式表示：「我們將採取一切必要手段戰勝及征服我們的敵人，包括在拉法的敵人。」他會見大屠殺幸存者代表團時指出，猶太人不能夠指望非猶太人的支持，準備好孤立無援，強調若猶太人不保護自己，就沒有人會保護他們。