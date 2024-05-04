撐巴人學運全美升溫 拜登拒改對中東方針

稱須同時護言論自由法治 美國聲援巴勒斯坦示威在大學遍地開花，多間著名學府的校園淪為「戰場」，示威者與反對者及警員爆發肢體衝突。總統拜登周四首次公開回應事件，強調必須同時維護言論自由及法治，他不會因此改變對中東地區的外交政策。當地傳媒統計自4月18日以來，全美超過40間大學有2,000多人在反猶太示威被捕。

拜登在白宮發表講話時表示，美國有兩個基本原則，一是言論自由，人們有和平集會和發聲的權利，與此同時也存在法治；這兩個原則都必須堅持，人們有示威的權利，但沒有權利造成混亂。他指出，美國不是一個要人民保持沉默或鎮壓異議的威權國家，但美國是一個秩序為先的公民社會，強調只有和平示威受保障，暴力示威卻不然；暴力出現及破壞財產都是違法，例如封鎖校園、迫使課堂及畢業禮取消。

拜登強調，異議是民主的基本要素，但它絕對不能夠引致混亂，或拒絕他人的權利，包括令學生無法完成學期及出席畢業禮，「人們有接受教育的權利，有取得學位的權利，有在校園安全走動並不會恐懼遭攻擊的權利」。他重申美國不允許反猶太主義、回教恐懼症、暴力威脅或仇恨言論，形容種族歧視在美國沒有立足之地，「這是完全不對，這是不美國的（意指不符合美國的習俗、原則、傳統之特徵）」。

針對以色列攻擊巴勒斯坦加薩地帶，導致美國兩極化社會進一步撕裂的現象，拜登表示自己理解民眾有強烈感受及堅定信念，指出「在美國，我們尊重及保護他們表達的權利，但這不代表想怎麼樣就怎麼樣，它必須以不暴力、不破壞、不仇恨、守法的方式實現」。當被問及示威會否迫使重新考慮美國的中東地區政策時，他回答說「不會」，同時認為州政府不應該出動國民警衞軍，干預大學校園的示威活動。

UCLA清場 拘逾200人 另外，加州大學洛杉磯分校（UCLA）聲援巴勒斯坦的示威持續多天，執法人員周三傍晚6時下令示威者離開但遭拒絕後，周四凌晨進入營地清場，拘捕至少200人。執法人員拆除路障及帳篷，多名示威者雙手被索帶反綁。行動期間，執法人員出動直升機在上空盤旋支援，也使用閃光彈、警棍、橡膠子彈；有示威者戴頭盔及防毒面罩，撐着雨傘對抗。隨着清場行動進行，被捕人數漸增，大部分示威者亦和平地離開。本報綜合報道

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