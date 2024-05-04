指俄秘運精煉石油予朝 美勢制裁

【本報綜合報道】美國白宮周四指控，俄羅斯一直秘密向北韓運送精煉石油，其數量似乎超出聯合國安全理事會規定的上限，白宮稱很快實施新制裁措施作為回應。

聯合國安全理事會一個監督制裁北韓執行情況的專家小組，今年3月在俄羅斯否決之下不獲延任，其任期截至上月30日結束。美國官員曾經指摘，俄羅斯否決小組延任是精心策劃的舉動，目的是掩藏俄方違反聯合國安全理事會決議的行為。

白宮國家安全委員會發言人柯比周四表示，俄羅斯否決上述小組延任的同時，一直從東方港輸送精煉石油予北韓。在聯合國的制裁下，北韓每年只能夠進口50萬桶精煉石油，但柯比指出單是今年3月，俄羅斯向北韓運送超過16.5萬桶精煉石油；由於俄羅斯和北韓商業港口距離很近，俄羅斯因此可以無限期地持續運油予北韓。

柯比表示，美國將繼續對「促進俄羅斯和北韓之間武器和精煉石油轉讓」的個人和實體實施制裁，美國會繼續與澳洲、歐盟、日本、新西蘭、南韓、英國協調自主制裁措施。美國國務院發言人米勒表示，美國及盟友致力於今個月內宣布協調制裁。

朝官結束訪伊朗 成果未明 另一方面，北韓官媒朝中社昨日報道，對外經濟相尹正浩率領的北韓政府代表團，周四結束對伊朗的訪問回國，但未公開介紹此次訪問的成果。尹正浩上月23日從平壤出發前往伊朗，南韓傳媒引述觀點指，朝伊兩國疑似在彈道導彈和核技術領域開展合作，今次很可能探討軍事合作事宜。由於北韓和伊朗均參與對俄羅斯的武器支援，北韓或藉此訪與伊朗深化以親俄為核心的軍事合作。