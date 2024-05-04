美全力製陸軍戰術導彈 確保庫存

【本報綜合報道】美國拜登政府「開綠燈」向烏克蘭提供遠程版的短程地對地彈道導彈陸軍戰術導彈系統，美國傳媒周四引述軍方官員報道，隨着這款武器現時全力生產，意味五角大樓毋須再擔心向烏克蘭援助它後，將影響自身庫存及戰備狀態。

同時可以援烏 美國陸軍負責裝備獲得的官員布殊（Doug Bush）指出，美方數年前落訂採購的陸軍戰術導彈系統現時正在生產及交付，形容時機非常合適，使之毋須在影響戰備狀態的情況下能夠援助烏克蘭。他以「激增」形容陸軍戰術導彈系統的交付數量規模，稱每隔數個月就有數十枚導彈出廠，並透露這個生產情況至少維持至今年結束。

烏克蘭在俄羅斯前年全面揮軍入侵後，多次施壓西方國家提供遠程對地打擊火力，最初成功說服英國及法國援助空射巡航導彈。惟美國一直以自身庫存不足為由，拒絕提供陸軍戰術導彈系統，直至去年秋季才同意給予射程165公里的基本版；總統拜登今年2月批准援助射程300公里的遠程版，同年4月正式付運，隨即投入戰場。