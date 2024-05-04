談俄威脅 法總統企硬 「可兵援烏克蘭」

積極主導歐洲支援烏克蘭、對抗俄羅斯威脅的法國總統馬克龍，在周四刊登的訪問再次觸及派遣地面部隊「援烏抗俄」一事，表示自己擁有一個明確的戰略目標，就是俄羅斯不能夠勝出這場戰爭，否則不只烏克蘭一個歐洲國家受害；又稱一旦俄方突破前線及烏方提出請求，西方國家不能夠排除出兵的可能性。

馬克龍接受英國雜誌《經濟學人》訪問，當被問及是否繼續主張向烏克蘭派遣地面部隊的可能性之說法時，他回答「當然」並表示自己沒有排除任何事情，原因是「我們正在面對一位也不排除任何事情的人士（意指俄羅斯總統普京）」，直言西方國家因自身制訂的限制而在行動方面變得猶豫，但侵略者的行動不受任何限制；又指出「我們的能力是要變得可靠，繼續提供協助，給予烏克蘭抵抗的手段」，但認為不讓對手全面了解己方下一步行動也是一種威懾手段，否則形同自我削弱能力。

倘烏失陷 鄰國安全堪憂 馬克龍強調假如俄羅斯戰勝烏克蘭，歐洲不會有安全可言，「誰可以假想俄羅斯將在那裏（烏克蘭）停手？」他警告一旦烏克蘭戰敗，鄰近國家的安全形勢將急轉直下，包括摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、立陶宛，因此絕不能夠排除任何可能性，否則不可以實現俄羅斯無法勝出戰爭的目標。針對出兵烏克蘭的問題，馬克龍提到法國擁有軍事介入的經驗，包括應其他主權國家的要求派兵到非洲薩赫勒地區，打擊可以對法國構成威脅的恐怖主義，並指出排除出兵代表沒有吸取過去兩年的教訓。

在訪問中，馬克龍以俄烏戰爭前年全面爆發後，北約同年夏天舉行的峰會為例子，指出當時「我們排除向烏克蘭提供主戰坦克、遠程打擊導彈、飛機的可能性」，結果現時所有人都正在進行這些事情。他表示，排除出兵在可靠性及威懾力角度而言都是錯誤，並提到俄羅斯對其出兵「援烏抗俄」言論的激烈回應，展示已經產生預期效果，那就是西方國家向俄方表明「如果你不停手，也不要以為我們將停手」。

烏克蘭國防情報總局副局長斯基比茨基（Vadym Skibitskyi）也接受《經濟學人》訪問，警告俄羅斯本月將從啟動破壞烏克蘭穩定的「三層」計劃，提到美國的軍事援助需要數周才到達前線，數量也不可能與俄方炮彈儲備匹敵，因此呼籲歐洲繼續支援；又認為烏方無法單靠戰場成果贏得戰爭，最終仍然需要透過談判達成停火條約。此外，烏克蘭總統澤連斯基任期本月20日屆滿，斯基比茨基預計俄羅斯將試圖動搖澤連斯基的政治合法性，破壞烏克蘭軍事動員，並在國際上孤立烏克蘭。

英外相訪烏 允每年軍援 另一方面，英國外交大臣卡梅倫周四訪問烏克蘭首都基輔期間，承諾只要烏方有需要，英方每年將提供30億英鎊（約294億港元）軍事援助，並強調對方有權使用英方提供的武器，打擊俄羅斯境內的目標。烏克蘭總統府表示，澤連斯基會見卡梅倫期間，感謝英國政府日前宣布提供歷來最大筆的軍事援助。他同時通報前線最新形勢，強調盡快履行承諾交付武器的重要性，首先提供裝甲車、彈藥、各類型導彈。本報綜合報道

俄羅斯部隊向烏克蘭士兵據點發射多枚火箭。 斯基比茨基 卡梅倫在基輔視察一輛被摧毀及俘獲的俄羅斯軍用汽車。 烏克蘭戰爭最新形勢 馬克龍認為不應該排除向烏克蘭派遣地面部隊的可能性。（Getty Images圖片）