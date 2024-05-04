毆院舍病人 護工囚15月 重慶首判

【本報綜合報道】內地傳媒周四報道，重慶市江津區人民法院近日審結該市首宗養老機構護理人員虐待被看護人案，涉事護工被判囚一年3個月。當地以此為契機，組織該區養老機構開展「法護夕陽紅」警示教育活動。

扇耳光抹布打臉 老人張××患有早老性癡呆症，平時生活難以完全自理，家人經過多方篩選後選擇江津區某養老院，2021年2月讓事主入住。養老院安排護工羅××負責張××的日常護理，張××的病情隨時間逐漸加重，有時甚至隨地大小便，令羅××心生厭煩，多次無故以扇耳光、用抹布打臉等方式毆打事主出氣。

家人前年7月看望張××時，發現其精神狀態異常、眼中有血絲、走路緩慢，將其送到醫院檢查後報警，經鑑定其顱腦損傷屬輕傷一級。

江津區法院審理認為，羅××違背了職業道德和看護職責要求，多次採用推搡、擊打等方式傷害被看護人，情節惡劣，其行為嚴重損害了老人的身心健康，構成虐待被看護人罪，考慮其認罪、悔罪態度等最終作出上述判決。