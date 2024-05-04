內地景點五一擠擁 棧橋變人橋

兵馬俑開館兩小時遊客破萬

陝西省西安市雁塔區步行街大唐不夜城及大雁塔景區周三的五一假期首天人流、車流均趨於飽和，當天上午秦始皇兵馬俑博物館開館兩小時，遊客已經超過一萬人，有網民稱當時差點被夾成肉餡。另有民眾透露，周三上午7時半有遊客在四川省成都大熊貓繁育研究基地排隊等候兩小時，樂山市樂山大佛的遊客排隊4小時看佛腳。