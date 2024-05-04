內地景點五一擠擁 棧橋變人橋
【本報綜合報道】內地傳媒周四報道，今年五一假期內地多個旅遊景點人滿為患，預計假期間日均逾2.7億人次跨區域流動，超越去年同期水平。當天全國鐵路發送旅客1,759.2萬人次。昨日預計發送旅客1,615萬人次，安排加開旅客列車797列。
兵馬俑開館兩小時遊客破萬
陝西省西安市雁塔區步行街大唐不夜城及大雁塔景區周三的五一假期首天人流、車流均趨於飽和，當天上午秦始皇兵馬俑博物館開館兩小時，遊客已經超過一萬人，有網民稱當時差點被夾成肉餡。另有民眾透露，周三上午7時半有遊客在四川省成都大熊貓繁育研究基地排隊等候兩小時，樂山市樂山大佛的遊客排隊4小時看佛腳。
另外，浙江省杭州市西湖人頭湧湧，蘇堤北口的手搖船上船點排起長隊，輪候時間逾一小時。山東省青島海底世界也擠滿人，有遊客形容一回頭就能夠臉貼上臉；青島棧橋亦變成「人橋」。河南省新鄉市寶泉旅遊區亦因人潮過多，有遊客被迫滯留景區，很多遊客只能夠徒步走十幾公里路下山。
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