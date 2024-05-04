誤傳切糕索天價 民眾憂損形象

【本報綜合報道】近日網上流傳內蒙古自治區一處服務區出售的「切糕」索價1.2萬元（人民幣‧下同，約1.3萬港元），惟事件之後出現反轉，事主稱商家賣的其實是藥材。內地傳媒周四報道，內蒙古市場監督管理局開展工作，正在積極核查。

事主以「內蒙古高價切糕事件：12,000元的驚天一秤」為題在網上講述事件， 表示結帳時發現價格竟然高達上述金額，店家則解釋他們的商品是按克計價，而非按斤。外界一度認為涉事商品真的是切糕小食，但事主其後澄清是提醒大家購買服務區內的藥材和珠寶時需要謹慎，其所說的是中藥材總價，「切糕」比喻僅是玩笑。

有人因而改變行程 有網民發現端倪，指出該店實際經營的是中藥材和藥酒，計量單位本就是克，所謂的「切糕」實則是顧客購買的一種名貴藥材石斛，用於泡酒，因此高價合理。有指部分原本計劃五一假期前往內蒙古自治區旅遊的人士，因此事曝光而熱情驟減，甚至改變行程；不少網民呼籲官方及時澄清，以免影響當地形象。