清華女生 中鉈毒30年病逝 父母申尋兇獲批

當年物證盡失 無法向嫌疑室友對質 北京清華大學上世紀90年代「鉈中毒案」受害女學生朱令去年年底病逝，其父母上月向最高人民檢察院遞交《偵查監督申請》，請求監督有關部門在查案過程中違法行為，同時督促繼續偵察案件等。內媒前天披露，相關申請已獲受理，正交由北京市人民檢察院依法審查辦理。

朱令1973年11月出生，1992年考入清華大學。她1994年12月身體不適住院接受治療，翌年4月28日證實鉈中毒，無論智力、視覺、身體及語言能力皆無法回復正常，長年由父母照顧起居飲食，直至2023年12月22日在北京逝世，終年50歲。警方當時鎖定落毒人士可能就是朱令「身邊人」，其中室友孫×更被視為重大嫌疑人。

促最高檢監督部門違法 北京市公安局早年曾稱，由於朱令出現中毒症狀，直至公安機關接報案件時間接近半年，加上相關場所沒有監控設施，犯罪痕迹及物證均已毀滅消失，即使辦案人員盡了最大努力，採取當時能夠使用各種刑事偵查措施，至今仍未能獲取認定犯罪嫌疑人直接證據，無法偵破案件。

2024年4月15日，朱令父親吳承之及母親朱明新郵寄上述申請，促請最高檢對該案偵查過程中有關部門違法行為進行監督、對其提出糾正意見或檢查建議、督促其對案件繼續偵察等。吳承之當時強調，他不會原諒兇手，「所以我們就要給她（朱令）申訴，把事情搞清楚」。

經過大約半個月時間，朱明新本月初終於收到最高檢發來短訊，內容提及有關來信已交由北京市人民檢察院依法審查辦理。根據微信公眾號「朱令我們在一起」透露，朱明新提交申請質疑，有關部門偵查行為存在違法之處，包括結辦案件違法；沒有認定犯罪嫌疑人與事實不符；解除對孫×出國限制並為其變更身份訊息違法；以缺少「直接證據」為由不作為，於法無據。本報綜合報道

朱令 朱令是清華大學化學系學生。