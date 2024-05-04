事故4死 揭新能源公司違規施工

事發去年11月9日下午5時19分，菏澤定陶鑫怡新能源有限公司作業人員在供熱管道閥門檢查井內進行排氣作業時，管道內氣體直排到井內導致作業人員張以順窒息暈倒，另外3人實施救援時也倒地，經搶救無效死亡。事故調查組認定，事故的直接原因為施工單位違反規定，未按施工圖設計施工，擅自在閥門檢查井內增設排氣管；作業人員違反規定，入井排氣作業前未進行強制通風和危險氣體檢測，作業中未佩戴安全防護裝備未實時檢測氣體濃度；排氣作業將供熱管道內氧含量極低的有害氣體直排到井內，導致作業人員窒息。此外，救援人員未採取安全防護措施盲目施救，造成死亡人數擴大。