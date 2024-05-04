花蓮強震 台方擬69億元重建

蔡英文表示，不論是受災戶住宅的重建、重購或修繕的貸款利息補貼、耐震弱層補強、耐震評估、危老重建、都市更新，中央政府都提供補助。對於觀光遊樂業、旅宿業、企業、商圈、產業園區等受災業者，政府都有相關紓困措施。政府也將在花蓮成立單一服務窗口，並成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，實地了解民眾需求，提供全方位協助和服務。