花蓮強震 台方擬69億元重建
【本報綜合報道】台灣花蓮上月初遭遇強震，總統蔡英文周四表示，行政院提出震災復原重建方案，預計投入285.5億元（新台幣‧下同，約69億港元）經費，推動災後重建及產業振興，希望凝聚力量協助花蓮重新出發，陪伴邁向振興道路。
蔡英文表示，不論是受災戶住宅的重建、重購或修繕的貸款利息補貼、耐震弱層補強、耐震評估、危老重建、都市更新，中央政府都提供補助。對於觀光遊樂業、旅宿業、企業、商圈、產業園區等受災業者，政府都有相關紓困措施。政府也將在花蓮成立單一服務窗口，並成立「危老重建輔導團及花蓮重建辦公室」，實地了解民眾需求，提供全方位協助和服務。
推出自由行補助
為了重振花蓮觀光業，交通部宣布推出旅客自由行補助，周一至周四入住花蓮、台東每房補助1,000元（約240港元），周五至周日入住花蓮每房補助500元（約120港元），另外，旅行社辦理20人以上兩日一夜旅遊團，入住花蓮最高補助兩萬元（約4,800港元），入住台東最高補助1.5萬元（約3,600港元）。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：