【本報綜合報道】廣東省氣象服務中心周四發布今年1月至4月全省降雨情況，其中4月1日至30日全省平均雨量497.4毫米，打破4月雨量歷史紀錄，較常年同期176.8毫米顯著偏多，具有突發性和極端性強的特點。

數據顯示，廣東省1月至4月平均雨量641.7毫米，較常年同期394.5毫米多63%，為歷史同期第4多。廣州市從化區呂田鎮出現全省最大累計雨量，達1,696.6毫米。在今年前4個月中，剛過去的4月雨量尤其偏多，期間出現4次強降雨過程。其中，惠州市龍門縣地派鎮累計雨量1,498.4毫米，全省第一；河源、韶關、清遠、惠州、廣州、梅州、東莞、汕尾、揭陽、肇慶、潮州共11個地市平均雨量亦打破當市4月雨量歷史紀錄。平均降雨量最多是河源，達到800.3毫米；韶關4月平均雨量為常年3.96倍，增幅最大；珠海、湛江雨量較常年同期偏少。

籲勿到山區遊玩

預測昨日至下周日廣東省有大雨到暴雨，並伴有短時大風和局部地區冰雹等強對流天氣。疊加前期持續降雨，洪澇和地質災害等致災風險加大，地質災害有滯後性。廣東省預警中心提醒民眾不要到地質災害多發的山區遊玩，注意防禦強降雨及山泥傾瀉、崩塌和山洪、城鄉積澇及中小河流洪水等災害，並注意防範雷暴大風、冰雹等強對流天氣造成的風險。