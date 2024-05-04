涉事山體近期多次小型冧泥

【本報綜合報道】廣東省梅龍高速公路茶陽路段附近發生路陷，造成嚴重傷亡。內地傳媒昨日報道，上月連日強降雨，事發地附近山體曾經發生多次點狀小型山泥傾瀉，周邊村莊和國道養護人員因此忙於巡查和處理。

出事前水流增大 事發路段屬於梅州至大埔高速公路東延線，佔用大埔縣茶陽鎮庵前村段的山體。距離路陷路段下方400多米的山腳有一個大塘水庫，村民平日從水庫引水灌溉，也有養殖戶承包大塘水庫養殖鴨子。鴨塘員工表示，事發前3天山上下來的水流突然增大，水庫水位明顯上漲，水流夾雜泥石變得渾濁；又稱暴雨加上路陷，可能死了4,000多隻鴨子。

內地傳媒引用論文指出，梅州頻發滑坡、泥石流等地質災害的原因之一，是因當地含有酸性物質較多的花崗岩，在潮濕多雨的氣候中快速風化。有長期在梅州從事地質研究的專家表示，通常造成土壤飽和、強度驟跌的是長時間下雨，或水滲透量過大，不是短時間強降雨能帶來。

去年4月至5月受連續暴雨影響，梅大高速往大埔方向也出現過幾處邊坡險情，當地進行交通管制和加固工程。內地傳媒發現，除這次路陷地點外，其所在的庵前村多處山頭、鄉道發生滑坡，部分尚未完成清理。