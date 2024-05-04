梅龍公路塌陷傷者多 召集高水平專家搶救

廣東省梅龍高速公路路陷事故至今造成48人死亡，3人DNA在進一步比對確認，30人受傷。中共中央政治局委員、國務院副總理張國清周四趕赴梅州市指導災害應急處置工作，要求調集高水平醫療專家救治傷者，竭盡全力搶救生命、減少因傷致殘。

張國清周四前往路陷現場了解災害過程和救援進展，隨後前往梅州市人民醫院探望傷者。他當晚主持召開會議，研究部署下一步災害救援處置工作，表示要組織工作專班，做好遇難人員家屬安撫及各項善後工作；同時科學制訂除險方案，抓緊搶修損毀道路，盡快恢復交通秩序；也要做好災害調查評估，刨根問底查明成因、查清責任，及時發布相關訊息，主動回應社會關切。

張國清強調，當前正值五一假期，群眾出行出遊集中，部分地區還將出現強降雨等極端天氣，山洪滑坡泥石流和城鄉內澇等多種災害易發多發。為了確保民眾生命財產安全和社會穩定，他要求全面排查高速公路、鐵路沿線、景區設施等因長時間強降雨引發的風險隱患，加強沙土路基、邊坡護坡、橋樑隧道等高風險點位巡查和動態監測，突出抓好涉險路段和設施除險加固，切實把問題解決在成災之前；並要密切關注汛期天氣變化，加強會商研判，強化預警和應急聯動，提早疏散受威脅群眾，嚴防群死群傷，最大限度減輕災害損失。

國務院發緊急通知 促做好防範工作 此外，國務院安委會辦公室近日印發緊急通知，部署各地區、各有關部門和中央企業深刻吸取梅龍高速公路塌方災害教訓，切實做好當前安全防範工作，堅決防範遏制類似事故災害發生。國家防總辦公室、應急管理部持續組織多部門開展聯合會商，研究部署五一假期華南、江南、東北等重點地區防汛救災工作。本報綜合報道