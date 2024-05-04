菲踏足黃岩島12海里 中方揚言護領土主權

【本報綜合報道】針對菲律賓海警發言人塔里埃拉周三在新聞發布會承認，菲方現屆政府已經越過南海黃岩島紅線，即進入附近12海里海域，中國駐菲律賓使館發言人周四強調，中方不得不採取必要措施維護領土主權及海洋權益。

中國駐菲律賓使館發言人表示，中方2016年作出臨時特殊安排，菲方小型漁船可以在黃岩島特定海域捕魚，不得進入潟湖，菲方軍警艦機及公務船機不得進入黃岩島12海里海空域，過去7年不存在任何問題。他批評菲律賓現屆政府單方面破壞有關安排，多次派海警及公務船隻侵闖黃岩島12海里海域，並且利用菲方漁船推進其政治議程，單方面拋棄雙方達成的協定、諒解、安排，正正是過去一年中菲海上爭端不斷根本原因。

談及菲律賓國家安全委員會周二發表聲明，指控中方阻礙菲方在菲律賓漁民漁場向其漁民提供人道主義援助時，中國駐菲律賓使館發言人表示當天發生事件與菲律賓漁民捕魚問題無關。他批評菲律賓現屆政府打着幫助其漁民幌子，把他們推到海上爭議前沿，推進自己政治議程，舉動令人悲傷。

解放軍南海部分海域軍演 另外，中國海事局消息指出，清瀾海事局發布航行警告，昨日至明日每天下午4時至晚上8時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。

美國、日本、菲律賓、澳洲的國防部長周四在夏威夷開會後舉行聯合記者會，表明為了確保印太地區自由開放，將加強合作並舉行更多海上演習。美國國防部長奧斯汀回應中國海警船在黃岩島附近向菲律賓船隻發射水炮，批評此舉是不負責任，藐視國際法。