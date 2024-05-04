美隱形戰機抵硫磺島 測試戰術

【本報綜合報道】美國空軍近年提出在太平洋戰區分散部署兵力的戰術概念，避免戰爭期間因過度集中在主要基地，遭中國彈道導彈、巡航導彈等遠程火力一舉殲滅。美國空軍日前首次安排兩架隱形戰機，降落第二次世界大戰著名戰役地硫磺島。

舉行「敏捷收割者」演習 美國空軍第3空中遠征聯隊今年4月10月至17日，在印太地區舉行代號「敏捷收割者」的演習，旨在測試運用敏捷作戰運用的能力，演練以西太平洋戰略要地關島安德森空軍基地為據點並實施一個軸輻系統，提供空中優勢、全球機動、指揮及控制；逾800名美國空軍人員演習期間，在5個不同地點實施飛行、維護、支援飛機行動。

根據美國國防部周四發布的照片，美國空軍F22隱形戰機4月15日降落在日本本土與關島中間的硫磺島。照片說明提到，第3空中遠征聯隊在「敏捷收割者」演習期間，對在太平洋戰區4個地點的部隊實施指揮及控制，測試在敏捷作戰運用下部隊全面行動的能力。其他地點包括安德森空軍基地西北機場、北馬里亞納群島天寧島。

硫磺島目前由日本自衞隊管理，設有軍用機場並不對外開放，現時是美國軍方及日本自衞隊的演習場地。第二次世界大戰1945年踏入尾聲，美日兩軍在島上爆發硫磺島戰役，最終美軍成功攻佔，並作為對日本本土實施戰略轟炸的據點。分析指出，美國空軍開拓硫磺島作為兵力分散部署地之一，旨在加強應對中國威脅的靈活性。