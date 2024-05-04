美官員：中俄合作 或涉對台動武

【本報綜合報道】美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）周四出席國會參議院軍事委員會有關全球威脅的聽證會，指出美方首次看到中國與俄羅斯針對台灣問題開展聯合軍事演習，意識到這是中國希望與俄羅斯合作之處，包括可能對台動武。美國國防情報局證實調整計劃及檢視部隊結構，應對一旦與中俄同時作戰的情況。

制訂新計劃應對 海恩斯表示，中俄在政治、經濟、軍事、科技領域的互動日益緊密，促使美國政府制訂新的計劃，安全部門及機構致力應對中俄日益加強夥伴關係帶來的影響。她認為中國將繼續利用軍事力量威脅鄰國，預期解放軍將部署新科技，加強聯合作戰能力，並尋求加強核武及網絡實力，同時試圖分裂美國在歐洲和印太的盟友。她提到中國向俄羅斯提供軍民兩用零件和材料，令俄烏戰爭向俄傾斜，戰火不太可能很快結束。

美國國防情報局局長克魯塞（Jeffrey Kruse）在聽證會證實，國防部正在檢視計劃及部隊結構，以納入與中國作戰同時意味與俄羅斯衝突的可能性，與俄羅斯開戰也可能要應對中國戰線。他直言，即使中俄軍隊不具協同作戰能力，他們也一定會合作，美方需要將這點納入部隊結構考量。