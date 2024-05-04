台政府換屆前 解放軍活動頻繁

海警巡金門附近 17架次軍機越中線 被指主張「台獨」路線的台灣候任總統賴清德本月20日將宣誓就職，中國大陸近日加強在台灣周邊的軍事活動。台灣國防部昨日通報，過去一天有26架次解放軍飛機在台灣海峽周邊活動，其中17架次逾越海峽中線，部分配合軍艦聯合戰備警巡，飛越中線範圍持續擴大，僅3分鐘到5分鐘就可以進入台北市上空。

台灣國防部周四首先通報，當天下午4時許起，解放軍蘇30戰機、空警500空中預警機及無人機等各型主、輔戰機陸續現蹤，其中10架次曾經逾越中線及其延伸線，進入台灣北部、中部、西南部空域，並配合軍艦執行聯合戰備警巡。根據台灣國防部翌日通報，兩批解放軍飛機從西北方及西南方飛近台灣，最近分別距離基隆41海里及距離鵝鑾鼻48海里。台灣傳媒指出，此舉顯然針對台灣即將舉行的總統就職禮。

大陸軍機進馬祖遭驅離 中國大陸早前宣布將開放福建居民前往馬祖觀光，台灣傳媒引用社交網軍事專頁資料報道，一批解放軍飛機周四下午3時11分及5時40分「闖入」台方馬祖空域，遭台灣空軍廣播驅離；廣播內容為「你已接近我空域影響我安全，立即迴轉脫離，你已經破壞區域和平穩定，你要負完全的責任」。分析指出，台灣空軍在馬祖即將開放觀光時罕有使用上述廣播內容，應對南北夾擊馬祖的解放軍飛機，可見事態緊張。

與此同時，福建海警昨日在金門附近海域展開常態執法巡查，是中國大陸海警一周內第二次同類行動。中國大陸海警當天發布的海警艦艇編隊執法巡查示意圖，刻意用紅線標示巡航路線。台灣傳媒發現，中國大陸海警距離大金門、小金門僅3.8海里。經與台灣海委會發布的禁止、限制水域紅線坐標對比，中國大陸海警的巡航路線坐標已經進入台方限制水域，並且以「擦邊」方式游走在台方禁止水域範圍內。

台灣傳媒昨日報道，台灣與美國最新簽署為期4年8個月的海上任務支援中心後續技術支援案，由美方協助台方緊盯解放軍潛艇動向。根據台灣國防部發表的決標公告，台灣海軍司令部委請台灣駐美國軍事代表團，與美方洽簽海上任務支援中心後續技術支援案，金額逾5.18億元新台幣（約1.35億港元），期效至2028年12月31日。

台美簽海上任務支援案 報道指，海上任務支援中心性質特殊，編制上屬於台灣海軍反潛航空大隊，但設在台灣空軍六聯隊的廣大營區內，並與空軍P3C海上巡邏機任務緊密結合，P3C在台灣海峽周邊巡航傳回的戰情與反潛作戰資料都會即時匯入支援中心。由於這套系統需要先進的戰術數據傳輸連結及精準判讀，因此由美國提供技術支援。本報綜合報道

賴清德（左）與蕭美琴（右）將任台領導人。（Getty Images圖片） 解放軍在台灣海峽

空域活動示意圖