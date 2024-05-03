嫦娥六號探月器 今海南發射
【本報綜合報道】嫦娥六號月球探測任務周三上午在海南文昌航天發射場，組織發射前系統間全區合練，完成發射前最後一次系統間全區合練，各系統已做好發射前準備工作。據國家航天局最大消息，經工程任務指揮部綜合研判決策，嫦娥六號任務計劃於今日發射。
完成最後一次系統間全區合練
除了上述發射場外，北京飛控中心、西安衞星測控中心、遠望號測量船隊及任務各測控場站等也實施聯調聯控。合練期間，各系統嚴密組織和配合，確保各項程序順利進行。由於這次任務歷時較長，各項任務節點需銜接緊密，文昌航天發射場在任務準備階段展開大量細緻工作。此次合練主要是針對長征五號運載火箭與嫦娥六號裝置組合體，在發射入軌階段的各項工作進行檢驗。
另外，氣象系統針對過渡季節氣候特徵，提前開展關鍵節點災害性天氣預報預警模擬演練，持續加強場區和周邊雷電、強降雨資料監測分析，關注重要建築物周邊淺層風場變化，為嫦娥六號做好氣象保障工作。發射場早前已完成嫦娥六號探測器技術區測試、長征五號運載火箭垂直總裝測試、器箭聯合測試、組合體垂直轉運等工作。
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