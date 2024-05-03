嫦娥六號探月器 今海南發射

完成最後一次系統間全區合練

除了上述發射場外，北京飛控中心、西安衞星測控中心、遠望號測量船隊及任務各測控場站等也實施聯調聯控。合練期間，各系統嚴密組織和配合，確保各項程序順利進行。由於這次任務歷時較長，各項任務節點需銜接緊密，文昌航天發射場在任務準備階段展開大量細緻工作。此次合練主要是針對長征五號運載火箭與嫦娥六號裝置組合體，在發射入軌階段的各項工作進行檢驗。