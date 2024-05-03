研究員復原破譯古卷 揭柏拉圖具體埋葬地

【本報綜合報道】意大利維蘇威火山於公元79年爆發後，龐貝古城東北側的赫庫蘭尼姆古城隨之遭火山灰掩埋，當中名為「赫庫蘭尼姆古卷」的卷軸亦被燒焦。該國研究人員近日利用人工智能和成像技術，復原古卷部分文本，並通過破譯文字訊息，揭示古希臘哲學家柏拉圖的具體埋葬地點，以及其臨終時對所聽音樂的感受。

用人工智能及成像技術 研究員通過人工智能、光學相干斷層掃描和紅外線高光譜成像技術，復原古卷中一則逾1,000字的段落。比薩大學大學教授拉諾基亞（Graziano Ranocchia）推測，柏拉圖葬在雅典學院祭祀繆思女神的聖殿附近，一個專門為他保留的秘密花園內。

柏拉圖臨終前曾聽到一段由長笛演奏的樂曲，古卷揭示他並不喜歡該段音樂，認為音樂缺乏節奏感，令當下發高燒的他感到困擾。此外，古卷顯示柏拉圖可能是公元前404年斯巴達人征服埃伊納島後，或公元前399年希臘哲學家蘇格拉底去世後不久，被販賣為奴隸。新發現有助重新評估柏拉圖生命中的重要時期，以及影響其哲學思想的社會背景。