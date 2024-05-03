模擬火星間作法種蔬果 部分產量明顯增多

古瑪雅農民發明 或助太空食物供應 科學家一直致力改善太空種植方法，為求人類未來若在火星生活能自給自足。荷蘭瓦赫寧恩大學及研究中心採用古代瑪雅農民發明的間作方法，在模擬火星的土壤種植蔬果，發現部分產量明顯提高。研究論文已於周三刊於科學期刊《公共科學圖書館：綜合》。

研究人員在實驗中，採用美國太空總署（NASA）研發的模擬火星風化層，當中的土壤不含有機物，無論物理和化學上均非常接近真實火星土壤。研究人員在土壤中添加了有益菌和營養素，並控制溫室內的氣體、溫度和濕度，以符合火星溫室的預期條件。

植物具互補特性 研究人員在同一花盆內種植車厘茄、豌豆和胡蘿蔔，發現車厘茄受益於豌豆，產量是單一種植在相同土壤中的兩倍。通過間作方式種植的車厘茄開花和成熟時間較早，每株作物的莖部更粗，且果實更多和大。不過，豌豆和胡蘿蔔的產量並沒有因間作種植而增加。

由於間作涉及種植具有互補特性的植物，改善土壤水分和養分等資源利用，令農作物可互助生長。研究人員推測，豌豆善於引入土壤的細菌，將空氣中的氮轉化為關鍵的營養物質，從而令車厘茄可能受益於旁邊的豌豆，產量得以有明顯的提升。

高大的車厘茄與豌豆及胡蘿蔔爭奪陽光，導致胡蘿蔔缺乏光照，產量因而無明顯增長，故研究人員指出，種植的農作物品種組合非常重要。本報綜合報道