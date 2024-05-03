勞動節全球爆示威 多地衝突

【本報綜合報道】世界多地在周三五一勞動節都有民眾上街集會示威，抗議物價上漲以及要求改善勞工權利等。在土耳其伊斯坦布爾，示威者不理會因安全理由發出的禁令，試圖在對工會來說具有象徵意義的塔克西姆廣場集會，期間與防暴警察衝突，警方施放催淚氣體和發射橡膠子彈驅散，至少210人被捕。

土國拘210人 法國12警傷 法國首都巴黎的示威活動也爆發衝突，至少12名警員受傷及45人被捕。示威者要求加薪及改善工作條件，有聲援巴勒斯坦的組織和反對舉辦奧運加入；當中有示威者焚燒奧運五環，以示不滿。法國工會早前警告，若政府不能夠為暑假期間被迫工作的人們提供足夠補償，他們將在奧運期間罷工。

在希臘各地的公共交通和國家鐵路服務因罷工受阻之際，首都雅典有數千人參與五一勞動節示威，該國最大工會爭取恢復在金融危機時期廢除的集體談判權。示威遊行中亦有聲援巴勒斯坦的示威者加入；有示威者亦表示，美國支持巴勒斯坦人學生的權利及正義要求正被鎮壓，希望藉遊行聲援他們。

韓數千人不滿政策反勞工 在南韓首都首爾，數千名示威者集會抗議總統尹錫悅保守派政府所推行的「反勞工政策」。工會代表在演講表示：「在尹錫悅政府之下，過去兩年我們勞工的生活陷入了絕望。」工會批評，尹錫悅去年12月否決一項限制公司就工會罷工造成的損失索償的法案，政府亦表示會嚴厲打擊非法罷工。