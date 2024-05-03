4名前女主播 控BBC歧視

克羅克索爾

指工作環境存騷擾行為 操縱職位遴選 英國傳媒周三報道，英國廣播公司（BBC）高層涉嫌操縱職位遴選結果，4名前BBC女新聞主播近日入稟法院指控公司年齡歧視、性別歧視、存在騷擾行為，形容對方營造一個「充滿敵意、有辱人格、令人生畏」的工作環境，損害她們的健康和聲譽，就此提出索償。BBC否認指控，堅稱職位遴選過程嚴格公平。

入稟人是克羅克索爾（Martine Croxall）、馬德拉（Kasia Madera）、麥克維（Annita McVeigh）、吉安諾內（Karin Giannone），年齡介乎46歲至55歲，另一前主播古魯－穆爾西（Geeta Guru-Murthy）則撤回申訴。入稟人指控BBC時任新聞頻道女編輯布拉馬爾（Jess Brammar）前年夏季私下向其他4名首席主播，包括兩名男性及兩名較年輕的女性，保證各人的主播職位安全，但因法律原因不能夠透露太多。上述「保證」是BBC前年7月宣布合併本地和世界新聞頻道前，以及正式遴選頻道合併後的主播前6個月發生，入稟人沒有收到相關保證。

入稟人被迫一年沒出鏡 主播職位最終由阿姆羅里瓦拉（Matthew Amroliwala）等5人獲得，入稟人控訴她們落選後被迫一年沒有出鏡，落選後亦是透過BBC內部舉報人才發現布拉馬爾曾經私下向相關人等作出保證。同時，入稟人以阿姆羅里瓦拉薪酬較高為由，指控BBC同工不同酬。馬德拉聲稱BBC總經理戴維（Tim Davie）曾經告訴她，部分新聞頻道員工年資太長。

BBC回應時表示，布拉馬爾等4位主管在遴選時面試過4名入稟人，她們去年2月獲告知申請失敗，其他應徵者在客觀評估中得分更高。倫敦仲裁庭將聚焦布拉馬爾在事件中的角色，案件目前仍在預審。布拉馬爾2021年從左翼傳媒加入BBC，當時被董事會質疑她可能損害BBC與英國政府關係。她去年10月起由BBC編輯改任執行編輯。本報綜合報道

馬德拉 布拉馬爾 麥克維 吉安諾內