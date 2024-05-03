印度試射魚雷導彈 針對中國

【本報綜合報道】印度國防研究與發展組織周三宣布，超音速導彈輔助魚雷系統成功進行飛行測試。它是以導彈為基礎的輕型魚雷投射系統，打擊距離遠超出輕型魚雷的常規航程，將強化印度海軍的反潛能力，應對頻繁在印度洋活動的中國海軍。

印度國防研究與發展組織在新聞稿指出，測試地點是奧里薩邦阿卜杜勒‧卡拉姆島，超音速導彈輔助魚雷系統由多個先進的子系統組成，包括採用固體燃料的兩節推進系統、精準慣性導航系統等，並搭載先進輕型魚雷作為彈頭，配備降落傘釋放系統。這款以「魚雷導彈」在測試中由發射車搭載，意味可以在陸地實施機動部署。

這是超音速導彈輔助魚雷系統歷來第3次飛行測試，最大射程接近650公里；它可以從防區外的距離，投射配備50公斤爆炸彈頭、射程20公里的魚雷。導彈完成指定飛行距離後，利用降落傘在空中投放魚雷。印度傳媒指出，隨着中國水面艦艇及潛艇近年加強在印度洋活動，印度未來在陸地及水面艦艇部署「魚雷導彈」作為反制。