聯國擬設獨立機構監督涉朝制裁
【本報綜合報道】聯合國安全理事會北韓制裁委員會專家小組任期周二結束並解散，聯合國50個成員國周三發表聯合聲明，強調努力監督涉朝制裁執行情況的必要性，決定商討由美國、日本、南韓主導盡快設立獨立機構取代專家小組職能的方案。
或取代專家小組
美國常駐聯合國代表托馬斯－格林菲爾德表示，為了應對北韓非法研發大殺傷力武器和彈道導彈，有必要研究客觀、獨立的分析方法，期待與其他會員國合作實現目標。現階段的制裁監督工作比以往任何時期都重要，今後也必須持續下去，對朝制裁決議仍然有效，聯合國安全理事會始終要求北韓履行各決議所規定的義務。就設立監督機構一事，她稱目前正在研討多個可行方案，並與日本及南韓緊密協商。
北韓制裁委員會專家小組負責調查北韓違反制裁的行為，定期提交有關落實對朝制裁的報告。聯合國安全理事會今年3月就是否延長專家組任期投票，15個理事國中有13個贊成，常任理事國俄羅斯行使否決權，導致決議案被否決。
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