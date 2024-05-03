聯國擬設獨立機構監督涉朝制裁

或取代專家小組

美國常駐聯合國代表托馬斯－格林菲爾德表示，為了應對北韓非法研發大殺傷力武器和彈道導彈，有必要研究客觀、獨立的分析方法，期待與其他會員國合作實現目標。現階段的制裁監督工作比以往任何時期都重要，今後也必須持續下去，對朝制裁決議仍然有效，聯合國安全理事會始終要求北韓履行各決議所規定的義務。就設立監督機構一事，她稱目前正在研討多個可行方案，並與日本及南韓緊密協商。