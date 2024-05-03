美眾議員預告動議罷免約翰遜
【本報綜合報道】美國眾議院極端保守派共和黨議員格里尼（Marjorie Taylor Greene）周三預告，下周正式動議投票罷免黨友兼議長約翰遜，指摘對方背叛保守派選民，協助民主黨人重奪眾議院控制權。
極端保守派的共和黨眾議員近日愈來愈不滿約翰遜在多項關鍵法案拉攏民主黨，格里尼批評對方出任議長前立場屬於保守派，但現時是天壤之別，警告他若繼續留任，共和黨將失去眾議院多數黨地位；又稱民主黨眾議院領導層周二表態支持約翰遜，令她相信約翰遜心裏是民主黨人，所以決定推進罷免。惟她承認罷免動議可能失敗，但會讓選民看清楚各位眾議員的立場。約翰遜強調，罷免動議對眾議院共和黨會議、國會、整個國家都是錯誤。
指背叛保守派選民
格里尼一個多月前向眾議院提交罷免議長動議的決議，但一直未正式要求強制投票，外界原本猜測因為前總統特朗普多次表態支持約翰遜，令格里尼打算放棄罷免。她強調自己是特朗普最大支持者，罷免議長絕對不是違抗特朗普意願。
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