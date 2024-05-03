美眾議員預告動議罷免約翰遜

極端保守派的共和黨眾議員近日愈來愈不滿約翰遜在多項關鍵法案拉攏民主黨，格里尼批評對方出任議長前立場屬於保守派，但現時是天壤之別，警告他若繼續留任，共和黨將失去眾議院多數黨地位；又稱民主黨眾議院領導層周二表態支持約翰遜，令她相信約翰遜心裏是民主黨人，所以決定推進罷免。惟她承認罷免動議可能失敗，但會讓選民看清楚各位眾議員的立場。約翰遜強調，罷免動議對眾議院共和黨會議、國會、整個國家都是錯誤。