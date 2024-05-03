美公布涉俄300項制裁 涵蓋20中港企業

制裁目的是打擊逃避制裁和支持俄羅斯軍事工業基礎及其生化武器項目的行為，以及向俄羅斯提供用於爆炸物的前驅材料。美國財政部指出，制裁目標包括對數十個讓俄羅斯能夠從外國獲取急需技術和設備的參與者，美方一直警告為俄羅斯戰爭提供物質支持的企業將面臨重大後果。美國國務院表示，制裁針對的是中國負責向俄羅斯實體開發和供應軍民兩用航空航太、製造和技術設備的實體，具體來說是對俄羅斯國防工業基礎至關重要的產品之生產商和出口商，其中一些企業已經把貨物交付受美國制裁的俄羅斯實體。