韓設委會重查梨泰院人踩人慘劇

【本報綜合報道】南韓首爾龍山區梨泰院2022年10月29日發生人踩人慘劇，導致159人死亡。執政國民力量周三與最大在野黨共同民主黨就《梨泰院慘案特別法》達成共識後，國會昨日通過修法，組成特別調查委員會重新調查人踩人慘劇。

國會昨日舉行全體會議，以256票贊成及3票棄權下通過《梨泰院慘案特別法》，棄權議員均隸屬執政國民力量。在野共同民主黨今年1月單獨處理該法時，遭總統尹錫悅行使否決權，把法案發回國會重新審議。朝野雙方接洽後提出修改版本，執政國民力量首席副黨鞭李亮壽周三在國會聯同共同民主黨首席副黨鞭朴柱民，宣布就法案達成共識。

朝野各自讓步

朝野在今次通過的《梨泰院慘案特別法》各自讓步，特別調查委員會委員長將由曾經屬於共同民主黨的國會議長金振杓推薦，8名委員將由朝野分別推薦一半。相較尹錫悅否決的舊版本，修改版本中委員會不再擁有調查未移交或已中止調查案件的權力，也沒有搜查和扣押權利。委員會活動期限為一年，可以延長3個月。