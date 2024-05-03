美眾院通過校園反猶主義法案

【本報綜合報道】美國的反猶太學運浪潮愈演愈烈之際，共和黨控制的國會眾議院周三通過打擊校園反猶太主義法案，放寬反歧視法定罪標準。部分民主黨眾議員指摘，法案將扼殺憲法賦予美國人的言論自由和自由集會權利。

民主黨斥扼殺自由

《反猶太主義意識法案》在眾議院以320票贊成及91票反對下獲得通過，大部分投反對票的是民主黨人，部分溫和派民主黨人支持法案。法案要求美國教育部執行反歧視法時，採用政府間組織「國際大屠殺紀念聯盟」對反猶太主義的定義，即「對猶太人的特定看法，可能表現為對猶太人的仇恨」，言詞和實際表現形式包括呼籲殺害或傷害猶太人，或要求猶太人為以色列採取的行動承擔集體責任等。