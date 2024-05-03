以方：倘國際法院發逮捕令 將報復巴人

【本報綜合報道】美國傳媒周三引述消息報道，以色列政府早前警告美國，假如國際刑事法院向總理內塔尼亞胡等以色列領袖發出逮捕令，以方將對巴勒斯坦當局採取報復性措施；以色列總理辦公室及白宮拒絕評論報道。

哥倫比亞與以國斷交 兩名以色列官員表示，以色列過去數周告訴美國，有證據顯示巴勒斯坦官員正在敦促國際刑事法院向內塔尼亞胡等人發出逮捕令。假如一切成真，以色列凍結巴勒斯坦稅款，有可能導致對方陷入崩潰。報道同時提到，美國政府促請國際刑事法院不要發出逮捕令。白宮周二表示，美國反對國際刑事法院調查以色列，亦同時反對威脅及恐嚇法官的行為。

另一方面，哥倫比亞總統佩特羅周三在國際勞動節的集會宣布，哥倫比亞將從周四起與以色列斷絕外交關係，抗議以色列在加薩地帶的種族滅絕行為，表示斷交是因為以色列有一名實施種族滅絕的首長，指出世界不能夠接受種族滅絕，面對加薩地帶的情況，各國不可以消極被動。

以色列外交部長卡茲在社交網反駁佩特羅，斥責他的言論「反猶太且充滿仇恨」，認為其立場相當於獎勵回教激進組織哈馬斯，歷史將會記住佩特羅決定支持哈馬斯這種會燒死嬰兒、謀殺兒童、強姦婦女並綁架無辜平民的「史上最卑鄙怪物」。