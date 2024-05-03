紐約兩學府集會清場 拘捕280人

【本報綜合報道】美國紐約警察周二進入哥倫比亞大學和紐約市立大學清場，曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）證實，警方合共拘捕280名參與聲援巴勒斯坦的示威者。紐約市市長亞當斯周三表示，警方確認一些參與示威的組織和個人不是大學生，而是「職業煽動者」。

亞當斯表示，他在哥倫比亞大學向警方請求支援的信件中，知道來自校外的「外部煽動者」參與示威的程度。他說：「一旦我意識到外部煽動者參與這次行動、我們的情報部門發現那些人參與其中時，我們必須採取適當的行動。」亞當斯指出，「有些人來到這城市擾亂我們」，並透露情報部門證實，其中一名「外部煽動者」的丈夫，「因聯邦層級的恐怖主義罪名被捕並被定罪」，但沒有指名道姓。

市長斥部分人「職業煽動者」 亞當斯批評，外部煽動者試圖使紐約的年輕人變得激進：「我們不能夠忽視這些外部影響。我不知道他們是否是國際性的，但是有人試圖使我們的孩子變得激進。我們不能允許他們（紐約的年輕人），像全球各地被激進化的孩子一樣遭激進化。」