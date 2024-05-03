親以撐巴示威者爆肢體衝突15傷 加州大學分校停課 州長譴責

【本報綜合報道】美國加州大學洛杉磯分校校園的親巴勒斯坦和親以色列示威者，周三再次爆發肢體衝突，警方應校方要求進入校園維持秩序，未有採取拘捕行動；校方取消周三所有課堂。事件中有15人受傷，其中一人頭部受傷，傷勢嚴重送院。

雙方示威者手持棍棒衝突，有人推倒金屬路障，黑夜中有人用雷射筆和手電筒照明，並有人燃放爆竹煙火或投擲物品施襲。前一天，校長布洛克（Gene D. Block）在公開信表示，雖有許多示威人士和平進行活動，但也有人活動手法「駭人聽聞、很不像話，已經有暴力情事發生」，他指出：「這些事件讓我們校內許多人，尤其是猶太學生，處於焦慮和恐懼的狀態。」