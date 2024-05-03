以揚言換回人質 照攻拉法

美卿晤內塔尼亞胡 圖斡旋停火 美國國務卿布林肯抵達以色列，斡旋以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯停火，周三在耶路撒冷與以色列總理內塔尼亞胡會面兩個半小時。以色列傳媒報道，內塔尼亞胡表明不接受終止加薩地帶戰事作為交換人質協議的條件。

以色列官員透露，內塔尼亞胡告訴布林肯：「我們有興趣達成協議，同時決心推翻哈馬斯。」以色列總理辦公室亦告訴傳媒，內塔尼亞胡還告訴布林肯，即使與哈馬斯達成交換人質協議，並不意味可以避免入侵加薩地帶南部城市拉法。以色列政府發言人表示，以色列仍然決心摧毀哈馬斯剩餘的戰鬥部隊，致力在拉法剷除哈馬斯5個戰鬥營中的最後4個，以方亦有與布林肯講述相關計劃。

布林肯向記者表示，如果沒有有效的計劃確保平民不受傷害，美方不能夠也不會支持以色列在拉法進行的重大軍事行動，而美方還沒有看到這樣的計劃。他續說：「還有其他方法，而且我們認為更好的方法，可以應對哈馬斯持續的挑戰，不需要在拉法採取重大軍事行動。」他指這是與以色列官員對話的主題。

哈馬斯：倘以進攻 將停談判 哈馬斯在黎巴嫩的高級代表哈姆丹（Osama Hamdan）周三表明，若以色列對拉法採取地面行動，談判將終止，哈馬斯不會在受攻擊下談判；又稱哈馬斯的抵抗能力仍然高企及良好，但以色列的精銳部隊已經在加薩地帶崩潰，以色列想削弱哈馬斯的能力，但事實是武裝分子正在做準備。

哈姆丹透露，哈馬斯領袖辛瓦爾和卡桑旅軍事部門指揮官戴夫（Mohammed Deif）有聯絡，並持續密切監控戰場情況，抵抗陣線之間有實地協調行動和定期諮詢，這場戰鬥最重要的結果之一就是抵抗陣線的力量不斷增強。

對於美國正在加薩地帶中部沿岸建造臨時碼頭運送人道物資，哈姆丹指出，管理海上碼頭一方是美國政府，加薩地帶土地上每一名武裝士兵都是巴勒斯坦人民的敵人，抵抗運動阻礙在加薩地帶成立新政治當局的計劃。他歡迎中國的斡旋，並批評敵人用攻打拉法勒索所有人。本報綜合報道