北京警搗11地下錢莊 拘35人

內地傳媒周二報道，北京警方近日調查發現，以朴××為首團夥長期在北京，表面從事旅行社業務，暗地裏利用境內外資金池提供非法買賣外匯業務。當境內銀行帳戶收到客戶人民幣轉帳後，他再利用境外人員關係，在境外將外匯轉入客戶海外帳戶，從中賺取千分之一佣金。

另外，一些地下錢莊以虛擬貨幣進行外匯對敲。其中以林××為首的團夥使用境內人民幣資金，向境內人民幣炒家和幣商收購虛擬貨幣，再通過境外虛擬貨幣平台，將虛擬貨幣售給境外買家獲取外匯。該團夥註冊10多個虛擬貨幣錢包帳戶，一年內處理逾20億元（約22.2億港元）資金流水。他更在境外網絡以高額回報，誘惑他人幫助其在境內開設銀行帳戶和虛擬貨幣錢包地址，按指令操作轉帳和虛擬貨幣買賣。