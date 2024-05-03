疑貨價太低遭逼關門 超市終獲校方賠款

四川老闆投訴 開業兩天被促整頓 四川省成都市四川科技職業學院一間零食超市老闆早前投訴，由於店內商品價格比較便宜，影響校內其他超市生意，開張僅兩天遭到校方勒令關門，至今逾4個月時間，貨物陸續過期。內媒日前報道，縱使學院代表否認上述說法，老闆經協商後已收到校方賠償：「結果我蠻滿意。」

老闆李先生去年11月從一名中介手上，承租四川科技職業學院校內一個商舖，雙方簽訂3年合約，每年租金約為8萬元（人民幣‧下同，約8.8萬港元），連帶裝修、入貨及人工等開支，加上20萬元（約22萬港元）轉讓費，一共投入逾90萬元（約99萬港元）。

錄音揭職員曾勸加價 相隔一個月，李先生零食超市終於開業，僅兩天後接獲校方發出停業整頓通知。他宣稱校方投訴表面原因是其廣告燈太過光亮，照射到教學樓，實際上與店內商品價錢太過便宜有關。根據他提供錄音顯示，一名相信是後勤管理人員苦口婆心地反問：「你們（零食超市）的價格遠遠低於學校其他超市的價格，如果你們第一次就把價格調上去，會有今天這個事（關門）嗎？」

自零食超市被迫關門後，李先生曾與校方溝通，同時上調貨物價錢，例如把店內飲料從每罐1.8元（約1.98港元）上調至2.2元（約2.42港元），貼近附近超市每罐2.5元（約2.75港元）售價，卻一直未能重新開店。踏入4月，他稱店內已有價值一萬至兩萬（約1.1萬至2.2萬港元）商品過期。

校方否認 稱無權干涉 面對李先生及網上指摘，四川科技職業學院融媒體中心負責人反駁，零食超市定價太低而要關店說法並不準確，理由是定價是市場行為，學校從不也無權干涉，事件純屬商業糾紛。他補充，店舖上手店主與校方簽訂合約規定只能經營餐飲，李先生頂手後開設零食超市，超出經營範圍，結果導致勒令關門情況發生。

談及後續處理方案時，該名負責人承認校方後勤出現疏漏，雙方溝通過程出現誤差，導致出現上述傳聞。他重申校方高度重視事件，已積極協調三方處理，目前已達成協議，已妥善解決分歧，未來會加強相關方面管理。本報綜合報道