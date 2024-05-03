解放軍轟炸機投射彈道導彈
【本報綜合報道】為了防止美國在台灣海峽爆發衝突時軍事介入，中國解放軍近年加強發展反介入與區域拒止能力，目標是阻嚇美國軍艦及陸基軍機接近台灣。根據中國官媒周三發布的片段，首次公開解放軍轟6K轟炸機投射空射彈道導彈的畫面。
或與俄匕首導彈相似
片段介紹解放軍空軍轟6K轟炸機機組人員，包括戰術研究、蓄勢待發、戰神出擊等情況，以及外界關注的「凌空轟炸」畫面，當中可見一架轟6K轟炸機從機翼投放一枚空射彈道導彈。這款導彈被指與2022年11月在珠海航展亮相、被官方稱為2PZD21型的空射彈道導彈一樣，坊間把它稱之為對地打擊的空地21型或反艦的鷹擊21型。
美國軍事新聞網站《戰區》指出，轟6K轟炸機主要是對地攻擊平台，因此2PZD21型空射彈道導彈很可能旨在攻擊地面目標，而不是外界一直猜測的反艦武器。假如這個推論獲得確認，代表2PZD21型空射彈道導彈與俄羅斯現役匕首型空射彈道導彈十分相似，後者由米格31戰機搭載並攻擊地面目標，俄方多次在烏克蘭戰場使用它。
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