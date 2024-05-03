解放軍轟炸機投射彈道導彈

【本報綜合報道】為了防止美國在台灣海峽爆發衝突時軍事介入，中國解放軍近年加強發展反介入與區域拒止能力，目標是阻嚇美國軍艦及陸基軍機接近台灣。根據中國官媒周三發布的片段，首次公開解放軍轟6K轟炸機投射空射彈道導彈的畫面。

或與俄匕首導彈相似

片段介紹解放軍空軍轟6K轟炸機機組人員，包括戰術研究、蓄勢待發、戰神出擊等情況，以及外界關注的「凌空轟炸」畫面，當中可見一架轟6K轟炸機從機翼投放一枚空射彈道導彈。這款導彈被指與2022年11月在珠海航展亮相、被官方稱為2PZD21型的空射彈道導彈一樣，坊間把它稱之為對地打擊的空地21型或反艦的鷹擊21型。