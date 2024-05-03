福建號被指與美航母能力差距大

【本報綜合報道】中國第3艘航空母艦福建號周三在上海出海開展首次航行試驗，受到國內外關注。福建號是中國目前最先進航空母艦，配備電磁彈射系統，但美國傳媒引述軍事專家認為，它遠不及美國海軍航空母艦的標準，兩者相比仍存在差距，難以相提並論。

智庫美國外交關係協會的國際事務研究員布拉德福德（John Bradford）受訪時承認，福建號海試是中國海軍一個重要的里程碑，但認為美國航空母艦仍然獨具一格。智利海軍預備役中尉指揮官英格利斯（Richard Kouyoumdjian Inglis）亦支持此觀點，稱目前還沒甚麼能夠與美國航空母艦相提並論。報道指出，福建號採用傳統動力系統，電磁彈射器和艦載機數量亦較少，限制艦載機出動效率，相比之下美國核動力航空母艦具備更長的海上續航能力，空中作戰能力也更強。

對於福建號在近海海試，內地評論員石宏認為，這是出於穩妥和應對意外因素所採取的措施。雖然新造的航空母艦在海試前進行大量繫泊試驗和檢查調試，將各類可能出現的意外因素降到最低，但為了更保險，航空母艦最初的海試仍不能夠放在距離島岸太遠的海域，萬一出現意外因素也能快速解決。上海海事局針對福建號海試發出航行警告，東海周三早上7時至下周四早上9時有軍事活動，禁止其他船隻進入。