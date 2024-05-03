賴清德就職禮 美眾議員將現身 向大陸挑釁

台灣候任總統賴清德及候任副總統蕭美琴本月20日上任，美國國務院主管東亞和太平洋事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）前天在國會委員會聽證會上透露，華府已明確告訴北京，不應在台灣就職典禮前後升級緊張局勢。共和黨籍眾議員巴爾（Andy Barr）亦宣布屆時親身赴台出席上述儀式，又指美台需要更強大威懾，確保兩岸事態不會升級。

美助卿批評大陸破壞現狀 應眾議院其中一個委員會印太小組邀請，康達前天前往國會出席一場與美台政策有關聽證會。他稱賴清德勝選後言論負責任，表明美台對台海和平穩定共同承諾，並說：「破壞現狀的是中國大陸，不是我們（美國），也不是台灣。」

康達在會上透露美方希望各方能夠克制審慎，又指華府很清楚地告訴北京，台灣本月20日舉行就職典禮前後，不應伺機升級局勢及破壞和平穩定，美方正監控相關發展。他另承認美國正努力建立台灣軍事嚇阻能力、擴大台灣國際空間、強化台灣經濟韌性，所遇挑戰愈來愈大，不過美方擁有足夠框架及工具應對。

被問到美國對台是否將從戰略模糊走向戰略清晰時，康達強調美方立場及政策維持一致，那就是「一中政策」不變，總統拜登亦稱「一中政策」沒有變化。與拜登同樣來自民主黨、眾議員康諾利（Gerry Connolly）指出，總統曾提到假如大陸無端攻擊台灣，美國將採取軍事回應，有關言論實際上非常有幫助，可讓北京考慮更多，戰略模糊並非不採取任何行動。

台爭取與美防務工業合作 在場外，巴爾被記者問及是否前往台灣，出席當地總統就職典禮時說：「是的，我會。」他在聽證會中曾質疑華府目前採取政策並無達到威懾北京軍事行為目的，看起來不似有效，相反陸方侵擾台灣行動正在增加，例如解放軍侵擾台灣防空識別區次數1月一共發生72次，2月錄得86次，3月及4月分別出現139次和157次。

另一邊廂，美國國會議員與硅谷企業同日舉行「國會山莊與硅谷論壇」。蕭美琴在預錄講話提到，她正爭取台灣獲納入美國正在推動「供應安全安排協議」，加入美國與盟友國防工業合作，亦期待台灣能夠與美國公、私部門能有更多合作，建立更有韌性防務工業、更強大嚇阻能力。台灣外交部長吳釗燮昨天表示，台灣國防工業基礎雄厚，若能與美國產業結合，不僅對台也對友盟國家有利。本報綜合報道

康達 巴爾 賴清德（左）及蕭美琴（右）將是新任台灣總統及副總統。（Getty Images圖片）