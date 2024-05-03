多地防汛救災 部門聯手研究
【本報綜合報道】內地多部門昨日開展聯合會商，視像調度廣東、湖南等重點省份，研判近期強降雨過程發展趨勢，研究部署五一假期華南、江南、東北等重點地區防汛救災工作，細化落實下一步工作措施。
國家防總辦公室、應急管理部持續組織中國氣象局、水利部、自然資源部、交通運輸部等部門聯合會商，指出本輪南方降雨過程雨區重疊，江河湖庫底水高，工程出險概率大，致災風險高，假期出行人數多，防範難度大，有關地區要堅決打好防汛攻堅戰。應急管理部要求加強山洪和地質災害防範，以及防洪工程巡查防守。
籲果斷疏散受威脅群眾
會上指出，各地各部門要密切監視雨情汛情發展變化，嚴格落實預警響應聯動和直達基層責任人的臨災預警「叫應」機制。此外，要提前果斷疏散受威脅群眾，切實做好江河洪水防禦，強化水工程科學調度和聯合運用；同時加強城市排水防澇工程體系聯排聯調，抓緊對城市下凹立交、下沉隧道以及低窪地區排查隱患，做好地鐵、建築地下空間出入口的擋水防淹措施，提前預置搶險力量和先進適用裝備到高風險區域等。
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