多地防汛救災 部門聯手研究

籲果斷疏散受威脅群眾

會上指出，各地各部門要密切監視雨情汛情發展變化，嚴格落實預警響應聯動和直達基層責任人的臨災預警「叫應」機制。此外，要提前果斷疏散受威脅群眾，切實做好江河洪水防禦，強化水工程科學調度和聯合運用；同時加強城市排水防澇工程體系聯排聯調，抓緊對城市下凹立交、下沉隧道以及低窪地區排查隱患，做好地鐵、建築地下空間出入口的擋水防淹措施，提前預置搶險力量和先進適用裝備到高風險區域等。