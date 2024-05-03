南方續強降雨 泥石流風險高

【本報綜合報道】廣東省連日暴雨，中央氣象台昨日發布消息，今天至下周日內地南方地區自西向東將出現新一輪較強降雨過程。廣東省北部、西部等地昨日至今天雨勢較強，近期上述地區強降雨頻繁，土壤含水飽和度較高，需要警惕降雨疊加可能導致山泥傾瀉、泥石流等次生災害。

局部地區或現冰雹 根據預測貴州省東部、湖南省、江西省、廣西自治區、廣東省、福建省西部等地的部分地區今天起將有大雨至大暴雨，局部地區並伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣。其中青海省東南部、廣東省西南部、海南省東北部等地，昨日至今天預料出現100毫米至120毫米暴雨，廣東省中西部和西南部沿海等地今天至明天雨量或達150毫米。

廣東省周三截至晚上8時，全省有7個氣象站錄得超過100毫米的大暴雨，其中陽江市江城區閘坡鎮累計降雨量達117毫米。廣東省氣象台預計，昨日白天部分地區仍然有強降雨，其中珠江三角洲西部、粵西市縣有大雨到暴雨。氣象部門提醒，五一假期期間廣東省仍然將處於多雨模式，公眾應該密切留意預警預報，外出途經涉水路段盡量繞行。