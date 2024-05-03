勇漢救6人 冷藏車橫亘路中減傷亡
【本報綜合報道】廣東省梅龍高速公路茶陽路段周三凌晨路陷造成死傷枕藉，事發時有路過司機第一時間落車救人，也有駕駛冷藏車的司機將車打橫攔在路中央，阻止其他車輛行駛，減少傷亡。
在深圳市從事司機工作的80後男子劉永縉，趁五一假期打算從深圳市趕往老家福建省龍岩市過節。事發時，他途經事發路段，在大埔縣看到有車輛掉頭，於是降低車速。得知前方路陷，他便把車停在路邊，再上前查看情況。到了現場，目測有10多輛車墮坑，部分車輛更不時冒出火花。他聽到有被困者呼救，於是立即下斜坡救人。回想當時現場沒有燈，加上剛下雨，斜坡特別濕滑，他於是一手拿着手機照明，一手扶着雜草慢慢向下走。到達斜坡下方，他看到有被困者自行爬出車廂，但由於受傷無法爬到安全地方，他將被困者逐一轉移到安全地方。他一共救起6人，包括3名成人及3名小孩，年齡最小的只有3歲。劉男表示，和他一起救人的還有一名20多歲青年，在救起被困者後，兩人便自行離開。
梅州市民排隊捐血
駕駛冷藏車的王姓男子周三凌晨兩時許開車載着妻子，在梅龍高速公路駛向福建省泉州市途中發現異常。王男稱，當時他們距離路陷路段約100多米，看到幾輛私家車逆線而行，他連忙打死火燈。有司機稱前方路陷起火，王男便掉頭。由於冷藏車車身較長把路攔住，尾隨車輛都紛紛減速。後來王男把車回正，然後與妻子落車擺手示意尾隨車輛停車。在梅州市不少市民得知搶救傷者導致當地血庫血液告急後，自發連夜排隊捐血。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：