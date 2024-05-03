廣東梅龍公路塌方 增至48亡 營運商屢捲訴訟案

廣東省梅龍高速公路往福建省方向茶陽路段附近，周三凌晨2時10分許路面塌陷，目前增至48人死亡，另有3人的DNA在進一步比對確認；傷者30名，其中一人病危但生命體徵平穩，死傷者中暫時未發現外籍人士。中央對今次塌方災害作出重要指示，要求全力做好現場救援、傷者救治，及時排查處置風險隱患。

梅州市昨日召開新聞發布會通報救援救治情況及最新死傷數字，發布會一開始，現場全體起立向遇難者默哀。梅州市應急管理局黨委書記溫勇登指出，該高速公路茶陽路段塌方災害發生後，陸續打通3條救援通道形成3個工作面，同步開展救援。

部分死者身份待確認 廣東省公安廳技術專家王小波聲言將窮盡一切手段，以最快時間完成死者身份確認工作。事發後部分車輛燃燒，大部分被泥土掩埋，掩埋的土方量大，現場周邊地質條件複雜，長時間強降雨造成現場土壤含水高度飽和，救援過程容易發生次生災害。

持續降雨阻挖掘救人 梅州市消防救援支隊副支隊長張華玉表示，目前救援風險和難度集中在兩方面，其一是當地持續降雨造成很大困難，其二是塌陷現場含有大量碎石和土方，對救援人員自身安全帶來一定風險。當局目前劃分10個小組分別以搜救犬、生命探測儀等全方位搜救，同時調集挖掘機和起重機清理現場，爭取在黃金72小時內救出被困者。

3歲傷者腦出血搶救 與此同時，廣東省委書記黃坤明昨日早上來到集中收治傷者的梅州市人民醫院，其後到塌方路段搶險現場視察，並與在現場坐鎮指揮的省委副書記、省長王偉中和搶險救援人員一道，面向塌方災害發生地三鞠躬，向遇難人員致以深切哀悼。根據廣東梅州大埔縣委宣傳部消息，廣東省、梅州市選派最強醫療專家開展多學科會診，全力救治傷者。

一名事故傷者的親友表示，該傷者乘坐的車輛當時載有一家五口，另外一名3歲親戚腦出血，在深切治療病房救治，其餘3人恐怕仍然在塌陷的坑中。

內地傳媒從廣東省人民醫院獲悉，該院一支包括重症醫學、骨科創傷、神經外科等針對應急救援專科的專家隊伍，在事發後15分鐘內迅速集結完畢，乘坐直升機飛往梅州市，他們在飛行途中開始了解傷者病情及最新進展。當抵達當地醫院後，專家對收治在深切治療病房的患者進行會診及討論，同時配合當地醫院救治其他傷者。

梅州市公安局交警支隊周三晚上表示，受連日暴雨影響，S12梅龍高速公路往梅州方向K76+180處路堤邊坡存在安全隱患，因搶險需要，該高速公路西陽站至梅州站路段單向實施交通管制。往梅州方向車輛在西陽互通交通分流，車輛繞行省道S333、客都大道至梅州收費站重新進入高速公路，前往福建方向車輛通行則不受影響。

內地傳媒報道，事故發生路段在梅龍高速二期及東延線，2014年12月31日通車，建設方廣東博大高速公路有限公司梅大分公司及營運方廣東大潮高速公路有限公司，均為廣東省屬國企廣東省交通集團旗下成員。

企業查冊平台天眼查顯示，前年大潮高速新增多宗訴訟案，近三分之一涉及買賣合約糾紛，在案中均列為被告，其餘案件涉及多宗建設工程施工合約糾紛、建設工程勘察合約糾紛、承攬合約糾紛。該公司歷來被執行人次數7次，被執行總金額逾1,738萬元人民幣（約1,900萬港元）。本報綜合報道