兩岸國際

姊弟發財夢成真
美國傳媒周二報道，北卡羅萊納州坎納波利斯一名女子日前夢見其弟弟發現一堆黃金，詎料對方其後果然中了彩票大獎，扣稅後獲得逾59萬美元（約460萬港元）。談及是次獲獎經歷，弟弟坦言自己過去一直被認為是家裏最幸運的人，未來將把部分獎金捐給教會。
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