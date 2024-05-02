裸照任睇 拜登子追究到底 霍士新聞跪低

內容令人難辨真假 節目須下架 美國尚餘半年時間舉行總統選舉，總統拜登次子亨特醜聞隨時成為連任絆腳石。當地多間傳媒前天引述消息報道，代表亨特的律師上周再發律師信，要求霍士新聞移除其當事人裸照及下架相關節目，並警告即將為此發起訴訟。霍士新聞前天撤下涉事節目。

提及未經證實賄賂指控 霍士新聞2022年在串流平台播放名為《亨特審判》節目，重點關注未經證實賄賂指控，同時發布亨特裸體及性行為等親密照片。報道指出，亨特律師上月親手向霍士新聞法律顧問提交律師信，卻一直得不到任何回覆。

直至上周二，亨特律師再次發信，內容提及霍士新聞知道上述私人及機密圖像是由黑客入侵、竊取或操縱取得數碼材料，包含數張露骨圖片，公開行為違反大多數州份禁止未經同意披露色情圖片及影片法律，要求對方上周五限期前回應。

此外，該封律師信亦質疑霍士新聞在節目中使用真實資訊之餘，亦故意操縱及扭曲事實、斷章取義敍事及創作純為娛樂對話，導致觀眾無法分辨甚麼是真、甚麼是假，因此要求對方在所有串流平台下架有關節目。

面對亨特律師指控，霍士新聞前天撤下節目。霍士新聞發言人解釋，《亨特審判》是兩年前製作及播出，由於公司正審視相關法律問題，在此期間出於謹慎，已刪除上述內容。

當地傳媒估計，白宮顧問過去建議亨特保持低調，如今一反常態正式向霍士新聞宣戰，可能取得父親支持。54歲的亨特涉嫌非法擁槍及逃稅案件，下月將分別在特拉華州及加州受審。他否認指控，一旦罪成將成階下囚。本報綜合報道