南韓與澳洲討論 加入AUKUS第二支柱

澳洲國防部長馬爾斯、外長黃英賢與南韓防長申源湜、外長趙兌烈就印太戰略、國防軍工、朝鮮半島及地區局勢等事宜廣泛交換意見。申源湜在會後的聯合記者會表示，雙方探討了AUKUS第二支柱合作的可能性，韓方歡迎AUKUS成員國考慮把南韓列入第二支柱的夥伴，南韓的國防科技力量將為第二支柱發展和區域和平作出貢獻。馬爾斯指出，第二支柱是技術共享協定而非安全同盟，南韓具有令人印象深刻的技術實力，是與澳洲共享價值的戰略合作國家，雙方在技術領域保持密切合作。此外，兩國同意深化國防和軍工領域合作，擴大多種形式的軍事聯合演習，韓軍今年將到澳洲參與多國聯合軍演。