烏襲克里米亞圖破防空

普京就職前 俄方頻受美援導彈打擊 俄羅斯總統普京將於下周二就職展開新任期，莫斯科紅場的衞國戰爭勝利紀念日閱兵儀式舉行在即。烏克蘭連日發射美國援助的遠程陸軍戰術導彈系統（ATACMS），攻擊俄羅斯海軍及後勤基地所在的克里米亞半島。有俄羅斯國家杜馬議員預料，烏克蘭將在普京就職前加強攻擊克里米亞。

俄羅斯國防部周二指，過去24小時攔截烏克蘭10架無人機、6枚美製陸軍戰術導彈及兩枚法製鐵錘制導航空炸彈。克里米亞共和國領袖阿克肖諾夫證實，陸軍戰術導彈飛越上空時遭擊落。一枚陸軍戰術導彈在辛菲羅波爾附近墜毀後，未爆的子彈藥四散，阿克肖諾夫呼籲民眾不要檢拾及靠近，如有發現立即致電緊急服務部門或警察。

美國新聞網「政客」（Politico）引述匿名美方官員指，俄方宣稱擊落陸軍戰術導彈的說法不可信，俄方一貫有美化和虛構戰果的歷史。

烏克蘭網傳消息稱，陸軍戰術導彈擊中克里米亞北部占科伊軍用機場。俄羅斯南部軍區第4航空軍一個直升機團及防空司令部設在機場內，5名俄軍在襲擊中受傷。烏克蘭國家通訊社報道，克里米亞葉夫帕托里亞、占科伊、辛菲羅波爾、格瓦爾季西克及克拉斯諾佩列科普斯克的居民，均在周二晚上聽到爆炸聲。

曾在蘇聯空軍服役的統一俄羅斯黨國家杜馬議員伊夫列夫（Leonid Ivlev）指出，烏克蘭發射12枚陸軍戰術導彈，攻擊克里米亞多個空軍基地。他認為烏克蘭嘗試突破俄羅斯的防空屏障，打擊重要設施。伊夫列夫承認，隨着本月假期臨近及普京即將就職，烏克蘭或嘗試向克里米亞發動新攻擊。社交平台Telegram親俄軍事頻道「Rybar」稱，烏克蘭近日共向克里米亞發射30枚陸軍戰術導彈。

俄防長下令增軍備配合攻烏 俄羅斯國防部長紹伊古在特別軍事行動指揮部，聽取當前形勢和敵軍行動匯報，下令各集群繼續按照特別軍事行動計劃執行任務，必須增加武器、彈藥和裝備供應。他強調，供應前線的武器裝備須改善質量及提升數量，以配合攻勢速度，同時減少裝備維護及修理時間，並增加戰區和支援地區的備件供應。本報綜合報道

美國向烏克蘭提供遠程陸軍戰術導彈系統。 俄羅斯將舉行閱兵，紀念衞國戰爭勝利。（Getty Images圖片） 普京