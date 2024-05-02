反猶撐巴佔哥大示威 美警清場逾百人就逮

校長促執法人員駐守 揚言開除涉事者學籍 美國紐約州大學頂尖學府哥倫比亞大學反猶示威愈演愈烈，大批支持巴勒斯坦學生前天凌晨佔領紐約校區一幢建築物。數百名防暴警員同晚入內清場，拘捕過百名示威者。哥大校長沙菲克（Minouche Shafik）要求紐約警察駐守直至本月17日為止，確保示威者不再在校內紮營。

由於校方周一宣布拒絕拆除營地學生需要停學後，大批示威者前天凌晨闖入及佔領哥大1960年代以來抗議中心、即漢密爾頓大廳（Hamilton Hall）。

佔廳掛標語 悼念巴童亡 他們打破玻璃門，之後封鎖入口，並掛起一幅標語，上面寫有「欣德大廳」（Hind's Hall）。有示威者解釋，欣德是一名6歲巴勒斯坦兒童，在以色列軍隊進攻加薩地帶時死亡。

經過大約3小時左右，哥大宣布除了宿生及重要員工外，其他人士不得進入校園，有關禁令仍然有效，直至情況允許解除為止，並重申：「這個社區每一名成員安全是最重要事情。」然而，示威者早在出入口架設各種障礙物，另有學生手牽手排成一排，防止警員靠近。

警爬窗入校 曾用閃光彈 踏入晚上9時30分左右，身穿防暴裝備警察開始在校內搜索，包括使用電筒照射帳篷，並驅趕漢密爾頓大廳周邊記者及示威者。

與此同時，多名警察同一時間爬梯，由手持盾牌人員先打頭陣，經察看內部環境後，多名戴上頭盔的警員排隊逐一由一樓爬窗進入校園。美媒報道，警員曾在建築物內使用閃光彈。

紐約警察之後公布，警方在行動中一共拘捕過百名示威者，大部分人在校內被捕，另有人因阻止警方進入校園而落網。一眾示威者雙手被反綁在背後，有人高喊「自由」、「自由的巴勒斯坦」等口號，之後被帶上大巴。

在同一時間，沙菲克去信紐約警察，要求對方繼續留守校園。她重申保障社區安全是校方首要任務，又指會開除涉事學生學籍。

除了哥大，加州大學洛杉磯分校昨天凌晨爆發親巴及反巴衝突，洛杉磯警察局派人到場處理。受處分威脅，耶魯大學示威者已離開營地。布朗大學則與學生達成共識，包括不排除從以色列撤資，大批學生開始拆除營區，形容這是「前所未有勝利」。本報綜合報道