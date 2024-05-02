單身漢湧貴州尋伴 最快相識3日即結婚

【本報綜合報道】大批來自福建、安徽、江蘇等經濟發達省份農村、收入一般、學歷不高，且不善與異性交談的30歲以上男性，到貴州省透過婚介公司相親，通常支付20萬至40萬元（人民幣‧下同，約21萬至43萬港元），便可與相親對象快速註冊結婚，並完成婚檢、見家長等流程，過程只需3至10多天。相親對象主要為貴州農村家庭條件較差的30歲女性，希望通過婚姻改變命運，對於男方來說，女方只要能生育，相貌、年齡、婚姻史等都不重要。

支付21萬至43萬元 浙江母親陳微有一名未婚的36歲兒子李濤，其身材微胖，不善言談，平時幫家中管理百貨店，月入幾千到上萬元。陳微擔心李濤不結婚會遭人看不起，便帶他到貴州相親。她向當地婚介公司支付十多萬元，促成兒子與貴陽市修文縣鄉村一名小5歲的女子相親，對方為餐廳侍應，離婚後和女兒生活。陳微認為，女方吃苦耐勞又能生育，於是在李濤相親5日後，男女雙方僅見過兩次面，便同意兩人註冊結婚，向女方支付15萬元（約16萬港元）禮金，將其戶口遷入浙江。

另外，來自湖北武漢的42歲網絡公司投資人毛均，去年透過貴州婚介公司，認識比自己小17歲的劉依，對方是服裝銷售員。兩人相親3次，手都沒有牽過便辦理結婚。毛均期間先後支付了7萬元（約7.5萬港元）婚介費、6萬元（約6.4萬港元）媒人服務費，及逾22萬元（約23萬港元）禮金，並花40萬元送禮給女方及其親戚。劉依婚前曾簽徵婚承諾書，同意婚後跟隨男方到戶籍地工作長居生活，惟她婚後反悔，兩人結婚一周便辦理離婚，後來更因退禮金和分身家問題而報警。劉依認為，當初閃婚只為各取所需，後來發現毛均脾氣差無法相處便感到後悔。