台疫未緩流感增5死 男童病發數天亡

台灣流感高峰期已過，當地上周新增32宗重症及5宗死亡個案，其中一名死者是年僅10多歲男童。衞生福利部疾病管制署昨天公布，全台由本年至周一為止，一共錄得163宗本土登革熱個案，創下過去8年同期新高，目前走勢審慎樂觀，期望能夠盡快控制疫情。

踏入「後新冠」階段，台灣早前一度爆發流感疫情。疾管署發言人曾淑慧前天在記者會表示，全台健保急門診上周就診錄得逾8.7萬人次，較對上一周下跌，疫情正處下降階段，不過重症個案仍多，要注意相關風險。她指流感疫苗剩下不到1.7萬劑，呼籲符合接種資格民眾盡快接種。

談及相關死亡個案時，防疫醫生林詠青稱，其中一名男性死者還未成年，無潛在疾病，沒有接種本季流感疫苗。他指男童上月下旬出現發燒、喉嚨痛及頭暈症狀，兩天後未見改善，更出現肌肉痠痛、嘔吐、胡言亂語及意識不清情況，經快篩確診甲型流感。

在深切治療病房接受治療期間，男童獲給予抗病毒藥物及抗腦壓藥物，仍發生休克，住院第二天證實死亡。林詠青透露，男童死因是流感併發急性壞死性腦病變及心肌炎，由發病到死亡僅3至4天。針對新冠及流感疫情趨緩，曾淑慧稱疾管署本月初將召開專家會議，討論全面解除口罩令。

本土登革熱創8年新高 相隔一天，曾淑慧公布全台本土登革熱個案錄得近年新高數字，起因與去年疫情有關，加上多地近日受到持續高溫影響，導致多人染疫。她強調本年登革熱疫情目前看來樂觀，仍要持續觀察及展開必要防治，盡快控制疫情不再蔓延。本報綜合報道