美籲京勿趁台總統換屆施干擾

康達

【本報綜合報道】台灣總統當選人賴清德將於本月20日就職，美國國務院亞太事務助理國務卿康達周二出席參議院外交關係委員會亞太小組聽證會時，呼籲北京勿借機採取可能破壞台海和平與穩定的行動。他同時反對美國對台採取「戰略清晰」政策，指出美國目前的對台政策經得起時間考驗，改變《台灣關係法》或美國「一中政策」 的核心元素都屬不智之舉，恐影響穩定局面。

指美表明一中政策不變 康達上周陪同美國國務卿布林肯出訪上海、北京，與多名中方高層官員及中國領導人會面，民主黨籍的亞太小組主席范赫倫（Chris Van Hollen）詢問康達美中會談是否觸及了台灣議題。康達表示，台海議題是與中國領導人討論的重點之一，布林肯清楚表明美國「一中政策」不變，維持台海和平與穩定符合美方根本國家利益，美方反對任何一方採取單方面行動破壞現狀，不論是中國大陸或任何人都不應利用台灣總統就職前的時期，採取可能破壞和平與穩定的行為。

康達也指出，布林肯坦率向中方表明美國利益及美方致力於履行《台灣關係法》的承諾，尤其是協助台灣保持足夠的自我防衞能力。對於布林肯結束訪華翌天，解放軍在台灣附近區域進行海空聯合巡邏，12架解放軍軍機飛越海峽中線，康達稱北京顯然正在建立多種能夠脅迫、威嚇台灣的方式，包括展示軍事能力、進行軍演、試圖破壞海峽中線常規等，如果成功的話，北京會希望透過假訊息、其他脅迫手段和灰色地帶行動來打擊台灣人民的信心，讓他們認為統一不可避免。康達強調，專注於透過實質方式打造台灣的威懾能力，並擴大認知維持台海和平與穩定重要性並有做出貢獻的夥伴國家數量，在美國日常對台政策上更具建設性。